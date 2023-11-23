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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أكثر دولتين تسعيان لحل القضية الفلسطينية..محمد مصالحة معلقا على القمة المصرية الأردنية

الرئيس السيسي والعاهل
الرئيس السيسي والعاهل الاردني

علق الدكتور محمد مصالحه الخبير والباحث السياسي الأردني، على القمة المصرية الأردنية التي عقدت اليوم في مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، قائلا إن مصر والأردن حرصا على التنسيق المستمر على مستوى القمة ووزراء الخارجية لأن كلاهما لديهما حدود طويلة وقضايا متعلقة بقضية التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، فضلا عن قيادتهما مباحثات عربية لتوحيد المواقف المشتركة وأنهما أكثر دولتان ناشطتان في السعي لحل القضية الفلسطينية.

وأضاف مصالحه في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن مصر وقطر والأردن يتابعون باهتمام وقف العدوان وأن تستمر هذه الهدنة وأن يتبعها أفق سياسي طويل المدى.

وأشار الي أن مصر والأردن يلعبان دور سياسي على المستوى العربي والإسلامي والعالمي من أجل فلسطين لافتا إلي أن الأردن بها مايزيد عن ٢ مليون لاجىء فلسطيني وأنه أصبح جزء من نسيج المجتمع الأردني.

وأوضح أن التصعيد في الضفة الغربية أمر خطير جدا يشير إلى وضوح المخطط الإسرائيلي في تهجير الشعب الفلسطيني لكن الفرق أن الشعب الفلسطيني يفضل الموت على الهجرة.

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