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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شخصية شريرة لأول مرة.. حسام الحسيني يعود للتمثيل ببطن الحوت

مسلسل بطن الحوت
مسلسل بطن الحوت

بعد توقف لنحو سبع سنوات عن التمثيل يعود الفنان حسام الحسيني من خلال مسلسل " بطن الحوت " قصة وإخراج أحمد فوزي صالح وإنتاج أمير شوقي .

مسلسل بطن الحوت بطولة محمد فراج _ باسم سمره _ أسماء ابواليزيد _سماح أنور _ عصام عمر .

 

دور حسام الحسيني

يقول حسام الحسيني، ان الدور استفذه جدا حيث يقدم شخصية شريرة لأول مرة والدور مركب وصعب وبه مساحة تمثيل كبيرة.

وأضاف حسام الحسيني، عندما تحدث معي مودي شاهين الكاستينج دايركتور  تعجبت وسألته متأكد أنك تريدني أنا في هذا الدور .

وبالفعل التقيت المخرج أحمد فوزي صالح لأول مره و أعجبني طريقة تعامله وتفكيره و شخصيا متفائل جدا بالدور و بالمسلسل وإن شاء الله ينال إعجاب الجمهور.

وعن سبب ابتعاده عن التمثيل قال حسام الحسيني: توقفت لأنني كنت مركز في الاخراج بشكل كبير والحمد لله مجموع مشاهدات اعمالي في الڤيديو كليب تعدت المليار و النصف و شغلي الآن في هذا المجال تخطى منطقة الشرق الأوسط و تعاملت مع نجوم عالميين مثل ميتر جيمس و سول كينج . 

وأضاف حسام الحسيني: ان شاء الله في شهر رمضان هيكون في عمل أو اتنين وحاليا في مرحلة القراءة لأكثر من سيناريو .

مسلسل بطن الحوت
مسلسل بطن الحوت
مسلسل بطن الحوت
مسلسل بطن الحوت
مسلسل بطن الحوت
مسلسل بطن الحوت
مسلسل بطن الحوت
مسلسل بطن الحوت
حسام الحسيني الفنان حسام الحسيني المخرج حسام الحسيني بطن الحوت مسلسل بطن الحوت

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