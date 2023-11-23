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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إرشادات مهمة لتفادي سرقة السيارات| تفاصيل

إرشادات مهمة لتفادي
إرشادات مهمة لتفادي سرقة السيارات

قد تتعرض السيارات للسرقة ولكن هناك طرق يمكن الحفاظ بها علي سياراتك من السرقة من ضمنها ركنها في جراج لتفادي تعرضها للسرقة من خلال أحد المارة بالشوارع ، وذلك لأن السيارات التي يتم ركنها في الشوارع تكون اكثر عرضة للسرقة .

إرشادات مهمة لتفادي سرقة السيارات

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بالإضافة إلي أن ظاهرة سرقة السيارات المتوقفة بالشوارع تنتشر في جميع أنحاء العالم ،ولا تقتصر علي دولة أو مكان معين فقط ، وهناك العديد من الإرشادات التي تساعدك علي تفادي هذه المشكلة .

إرشادات مهمة لتفادي سرقة السيارات

1- شراء سيارة ذات قيمة متوسطة :

إرشادات مهمة لتفادي سرقة السيارات

السيارات الأكثر جاذبية دائما ما تكون اكثر السيارات عرضة للسرقة، وغالبا تتعرض السيارات الـ SUV الرياضية للسرقة بسبب شكلها المغري وتصميمها الجذاب ، بالإضافة إلي أن سرقة السيارات دائما ما تحدث في الشوارع ومن النوادر التي يمكن أن نسمع بها عن سيارات متوقفة بجراج تعرضه للسرقة .

2- استخدام قفل لعجلة القيادة :

إرشادات مهمة لتفادي سرقة السيارات

تواجد عصا لقفل عجلة القيادة قد يجعل بعض اللصوص يتراجع عن فكرة السرقة أو يفكر على الأقل قبل المحاولة وينتقلون لسيارة أخرى أسهل في سرقتها، بدلا من محاولة سرقة سيارة تحتوي علي عصا لقفل عجلة القيادة .

3- تركيب كاميرا لمراقبة السيارة :

إرشادات مهمة لتفادي سرقة السيارات

إذا قام ملاك السيارات الذين يقومون بركن سياراتهم بالشوارع بتنشيط الإضاءة أمام منازلهم ، بالإضافة إلى  تركيب كاميرات بجانب تلك الإضاءة لمراقبة الحركة بجانب السيارة ، بالإضافة الي أن الكاميرات تخيف السارق وتجعله  يبتعد عن سياراتك عند سرقتها .

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