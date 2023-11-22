شاهد| سيارات شبابية بـ 350 ألف جنيه

تختلف موديلات السيارات المستعملة المعروضة للبيع داخل سوق السيارات المصري ، وذلك من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارة تناسب دخلهم الشهري ، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه ومن ضمن هذه الإصدارات فولكس فاجن سوران، وهيونداي جيتز، وتويوتا كورولا، وميتسوبيشي لانسر، ورينو لوجان .

1- ميتسوبيشي لانسر موديل 2008 :

تنقل قوة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2008 الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك ، وتباع باللون الأسود، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت لانسر من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008



تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- تويوتا كورولا موديل 1997 :

تحتوي سيارة تويوتا كورولا موديل 1997 علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأزرق، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية .

تويوتا كورولا موديل 1997



تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري بسعر 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- هيونداي جيتز موديل 2011 :

تعرض سيارة هيونداي جيتز موديل 2011 للبيع باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

هيونداي جيتز موديل 2011

تأتي سيارة هيونداي جيتز موديل 2011 داخل سوق المستعمل بسعر 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

4- فولكس فاجن سوران موديل 2008 :

تنتمي سيارة فولكس فاجن سوران موديل 2008 الي فئة السيارات الهاتشباك ، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الأسود، ومدعوم بها ناقل حركة مانيوال، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات، وبها دهانات خارجية .

فولكس فاجن سوران موديل 2008

تتوافر سيارة فولكس فاجن سوران موديل 2008 بسعر يصل الي 260 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- رينو لوجان موديل 2015 :

تمكنت سيارة رينو لوجان موديل 2015 من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي، وتباع باللون الفضي، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، وبها دهانات خارجية .

رينو لوجان موديل 2015



سعر سيارة رينو لوجان موديل 2015 في سوق المستعمل يصل الي 240 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .