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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

قبل عرضه|تعرف على تفاصيل شخصية محمد فراج في "بطن الحوت"

صدى البلد

الصراع بين الخير والشر، مستلهماً من قصة قابيل وهابيل، من خلال الدراما الاجتماعية المعاصرة "بطن الحوت"، عن قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات، وبطولة محمد فراج، باسم سمره، أسماء أبو اليزيد، عصام عمر، حسام الحسيني، يوسف عثمان.

 وبمشاركة سماح أنور وعبد العزيز مخيون وبسمة وآخرين، وهو من عروض شاهد الأولى ويُعرض على "شاهد".

محمد فرّاج فى بطن الحوت

ويرصد العمل قصة شاب ملتزم دينياً، يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر ، للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطير ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، وتطرح تساؤلات حول الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة. 

فهل يتمكن من الحفاظ على مبادئه وأخلاقه عندما تفرض عليه طبيعة العمل أن يحيد عن الصراط المستقيم؟ وكيف سيواجه العائلة والأم والأخ الأكبر بعد المفاجآت التي اكتشفها؟.

محمد فرج يتحدث عن دوره فى بطن الحوت

يوضح محمد فراج أن "شعار الحكاية الأساسي هي صراع أخوين، بنكهة مصرية خالصة في عمل درامي صعب الكتابة والتنفيذ، حيث يطرح العمل قصة حقيقية عن الصراع بين الجماعات السلفية وتجار المخدرات والبني آدمين الذي يعيشون تحت خط الفقر في البلد، والعلاقات التي تجمع أبطال الحدوتة". 

ويشير إلى "أنني أقدم شخصية ضياء العمري، وهو شقيق هلال العمري (باسم سمرة)، والابن الأصغر لأفراح (سماح أنور)"، لافتاً إلى أن القصة واقعية ودرجة التشويق فيها تزيد تباعاً خلال الأحداث وحلقة بعد أخرى، والصراع بين الأخوين سيتسمر طوال الوقت، وسنفهم لماذا قررت الأم أن تكون قاسية على أحد الأبناء وحنونة على الآخر، وما الذي ولّد هذه المشاعر عندها؟"ـ ويتوقف بعدها "عند ورد (أسماء أبو اليزيد) وهي طليقة هلال، التي يجد نفسه ضمن ظروف الحكاية مضطراً للزواج بها من أجل تيسير مصالح العمل إثر سجن هلال".

يثني فراج على المواقع المختارة للتصوير وتحديداً "الحارات الشعبية التي يتم التصوير فيها لأوّل مرة، والأماكن التي تتنقل بينها الشخصيات وفيها زحمة الشارع المصري والأحياء الشعبية والحركة والصخب".

في مجال آخر، يشيد فراج بالتعاون المتجدد مع شاهد، "فقد شعرت أنها منصة تغييرية قادمة إلينا منذ إطلاقها وتمنيت التعاون معها، ولمست لاحقاً أننا أمام فكر مختلف عن السائد، وطريقة تنفيذ إنتاجات درامية بصيغة مغايرة لما كان يحصل سابقاً".

من عروض شاهد الأولى، يُعرض مسلسل "بطن الحوت" على "شاهد".
 

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