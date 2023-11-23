مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون إنجلترا لهاتف سامسونج Galaxy A04s بخصم 40 جنيه إسترليني ليصل سعره بعد الخصم إلى 99 جنيه إسترليني(أي ما يعادل 3800 جنيه مصري ).

أفضل موبايل سامسونج في البلاك فريداي بسعر تحت 4000 جنيه

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A04s

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A04s بمعالج نوع Exynos 850 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 أو 4 جيجابايت رام، و 32 أو 64 أو 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، القابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD .

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A04s بشاشة عالية الدقة من نوع PLS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستوى سطوع يبلغ 400 شمعة.

أفضل موبايل سامسونج في البلاك فريداي بسعر تحت 4000 جنيه

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A04s ، إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 ، وكاميراتين بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة (f / 2.4) للعمق والماكرو، وتقريب يصل إلى 5x، ويتميز الهاتف بنوتش بتصميم Infinity-V على شكل قطرة ماء، بالإضافة إلى ذلك يضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل للتصوير السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.

ويدعم الهاتف من التقنيات منها GLONASS و GPS، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، وتقنيات NFC و Bluetooth 5.

يحزم هاتف سامسونج Galaxy A04s على بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، مع شحن سريع 15 واط، يتم شحنها عبر منفذ USB-C.