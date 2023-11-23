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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنبي يكشف مفاجأة عاجلة بشأن إنضمام نجم الفريق لـ أحد القطبين في يناير

صدى البلد

كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة في نادي إنبي، عن موقف نادي إنبي من بيع محمد أمين أوفا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل، في ظل رغبة الأهلي والزمالك في التعاقد معه، وفق تقارير صحفية.

وأكد محمد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن محمد أوفا باقٍ مع فريق إنبي ولن يرحل.

وشدد إسماعيل قائلًا: «مفيش حد هيمشي في يناير.. ومحمد أوفا مكمل مع الفريق».

وأشار مدير الكرة بإنبي إلى أن كل الأحاديث عن صفقة محمد أمين أوفا هي عبارة فقط عن كلام وكلاء، مضيفًا: «وهذا موسم الوكلاء ولكن لا يمكن أن أبيع أوفا من دون أن يكون هناك بديل».

واستطرد قائلًا: «مؤكد لو كان هناك عرض مغري لبيع محمد أوفا يمكن النظر فيه من قبل مجلس الإدارة وهو صاحب القرار»

وأشار إسماعيل إلى نادي إنبي يضع بعض مهاجمي فريق بايرونيرز، وهو فريق تابع للنادي، تحت الاختبار من أجل إمكانية التعاقد معهم، وأنه سيتم إقامة مباراة ودية بين إنبي، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا رحيل لأيٍ من لاعبي إنبي في يناير.

برنامج الماتش فترة الانتقالات الشتوية نادي إنبي مدير الكرة بإنبي الأهلي والزمالك محمد أمين أوفا

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