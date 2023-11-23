تدشين وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في جامعة طيبة التكنولوجية

شهد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، فعاليات تدشين وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور مصطفى أبوالمجد، أستاذ بكلية التربية بجامعة جنوب الوادي، والدكتور موسى خليفة، أستاذ بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، وحشد كبير من طالبات وطلاب الجامعة.



بدأت الفعاليات، بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه عرض فيديو تحفيزي عن مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، ثم كلمة للدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة ورئيس الوحدة، أعرب فيها عن سعادته بتدشين أول وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، تزامنا مع قرب حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والموافق 25 نوفمبر، مؤكدا أن الأديان السماوية سبقت كل التشريعات والقوانين في حماية وتكريم المرأة.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الوحدة تشكل رؤية لتحقيق بيئة تعليمية آمنة خالية من كافة أشكال العنف داخل الجامعة، وعدم التميز وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، والذي يعكس توجيه رسالة مضمونها تمكين المجتمع الجامعي من مواجهة ظاهرة العنف بكل أشكاله، وتدعيم الأطر القانونية وتفعيلها وفق التطورات الحالية.



فيما أوضح الدكتور حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، أن تدشين وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، يعد تأكيدا لأجندة الجامعة بقيادة الدكتور عادل زين الدين، في بناء بيئة تعليمية آمنة للطالبات ضد كافة أشكال العنف والتمييز.



وأكدت الدكتورة أسماء محمد، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، أن تدشين الوحدة يأتي لأننا ندرك أهمية السعي لتمكين الفتاة في الجامعة للحصول على حقوقها وحمايتها والاستماع إليها وحل الشكاوي وتوثيق حوادث العنف ضد المرأة في الحرم الجامعي إن حدثت، وكذلك توعية الرجال بالحقوق والواجبات الأسرية والمجتمعية ومجابهة الممارسات السلبية وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتأسيس مجتمع جامعي يتسم بالسلمية والأمن للجميع.



وأضافت: نعلن أن الوحدة ترحب بجميع شكاوى المرأة التي تتعرض لأي شكل من أشكال العنف ونعد باتخاذ الإجراءات السليمة والعمل على حلها بكل جدية وأمانة وسرية ومراعاة البعد القانوني والإنساني، وكذلك فتح باب التطوع في الوحدة وملء استمارات التطوع للجميع ومشاركتهم.



وعلى هامش فعاليات تدشين الوحدة، تقدم رئيس الجامعة، مسيرة للطالبات في الحرم الجامعي، رفعن فيها لافتات تدعو لمناهضة العنف ضد المرأة والتأكيد على أهمية المساواة بين الجنسين، وعبارات تحفيزية للمرأة وتحدي الصعاب.

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