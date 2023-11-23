انطلاق اعمال الاجتماع الخامس للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية

عقدت اليوم الخميس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة السياسات السكانية، -الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية- الاجتماع الخامس للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة خبراء ومسؤولين من المجالس واللجان الوطنية للسكان من 21 دولة عربية.

ناقش الاجتماع عدد من المواضيع الهامة وفي مقدمتها التحضير وتنسيق المواقف العربية للمشاركة في أعمال الدورة 57 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة وموضوعها " تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية واسهامه في متابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 خلال عقد العمل من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ".

كما ناقش الاجتماع الاستدامة البيئية والديناميات السكانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم البرامج المتعلقة بحل مشكلة الزيادة السكانية، وكذلك انعكاسات الهجرة العكسية على رأس المال البشري، والترتيب لليوم العربي للسكان 2024.

وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن اجتماع اليوم سيوصي بالأولويات التي سوف يعمل عليها المجلس العربي للسكان والتنمية في دورته القادمة؛ وأنه يمثل فرصة حقيقية للفت أنظار العالم إلى ما يتعرض إليه سكان قطاع غزة من انتهاكات وجرائم إبادة وتطهير عرقي وعنف ممنهج، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

ومن المقرر أن يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي سترفع للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية لإقرارها ومن ثم اعتمادها من قبل المجلس العربي للسكان والتنمية في دورته العادية الخامسة والتي ستعقد حضورياً برئاسة الجمهورية السودانية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر 2023.