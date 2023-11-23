عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق اعمال الاجتماع الخامس للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

عقدت اليوم الخميس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة السياسات السكانية، -الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية- الاجتماع الخامس للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة خبراء ومسؤولين من المجالس واللجان الوطنية للسكان من 21 دولة عربية.

ناقش الاجتماع عدد من المواضيع الهامة وفي مقدمتها التحضير وتنسيق المواقف العربية للمشاركة في أعمال الدورة 57 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة وموضوعها " تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية واسهامه في متابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 خلال عقد العمل من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ".

كما ناقش الاجتماع  الاستدامة البيئية والديناميات السكانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم البرامج المتعلقة بحل مشكلة الزيادة السكانية، وكذلك انعكاسات الهجرة العكسية على رأس المال البشري، والترتيب لليوم العربي للسكان 2024.

وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن اجتماع اليوم سيوصي بالأولويات التي سوف يعمل عليها المجلس العربي للسكان والتنمية في دورته القادمة؛ وأنه يمثل فرصة حقيقية للفت أنظار العالم إلى ما يتعرض إليه سكان قطاع غزة من انتهاكات وجرائم إبادة وتطهير عرقي وعنف ممنهج، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

ومن المقرر أن يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي سترفع للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية لإقرارها ومن ثم اعتمادها من قبل المجلس العربي للسكان والتنمية في دورته العادية الخامسة والتي ستعقد حضورياً برئاسة الجمهورية السودانية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر 2023.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التنمية المستدامة لعام 2030 الدول العربية الزيادة السكانية الشؤون الاجتماعية الشراكة بين القطاعين العام والخاص جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

الخارجية القطرية تعلن اتخاذ إجراء جديد مع حماس بشأن الإفراج عن الأسرى

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

بأسعار وشروط زمان.. فرصة لامتلاك شقة 90 مترًا 3 غرف وصالة جاهزة للتسليم

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

فرج عامر يكشف سبب خوف بعض اللاعبين من التعاقد مع بيراميدز

ترشيحاتنا

حزب الله يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي

بدون شروط مالية.. عواد يوافق على التجديد للزمالك

أول تعليق من الصين عقب إطلاق كوريا الشمالية قمراً صناعياً للتجسس

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

الصليب الأحمر في غزة: تعرضنا لإطلاق نار خلال محاولتنا إيصال الدعم لشمال القطاع

وفاة الكاتب يعقوب الشاروني رائد أدب الطفل في العالم العربي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 12 و27.. انخفاض أسعار السكر وطرح 170 ألف طن بالأسواق

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

احترس من التخاريف| خوارزمية الفيسبوك تسيطر على الملايين..فهل غرضها مسح القضية الفلسطينية

فيديو

باباكي فخور بيكي.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب هذه الصورة| ما القصة؟

أبسط حقوقها تحولت لأمنية.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب.. شاهد

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ