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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء فعاليات التدريب الوزاري على الميكنة لفرق مكاتب الصحة بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اختتمت مديرية الصحة بالدقهلية ورشة تدريبية لفرق مكاتب الصحة من الاطباء والمراقبين وفنيي الاحصاء علي النظام المميكن من وزاره الصحة ومركز المعلومات وذلك تحت  إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتورة نجلاء القطب مدير إدارة الأمراض المعدية.

وقام بالتدريب فريق مسئولي مكاتب الصحه بوزارة الصحه الدكتورة ريهام عبد المعين ومحمد أمين و خالد العقدة وبحضور الدكتوره حنان حسن مسئول الميكنة بالمديرية علاوة على فريق الميكنة وفريق مكاتب الصحة.

واستمرت الورشة على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 21 الي 23 نوفمبر و تضمنت تدريباً  عمليا علي النظام المميكن للمواليد والوفيات  وتفعيله ومجموعة من الاختبارات ومرورات علي مكاتب الصحه بالدقهليه للتأكد من تفعيل جوانب الورشة عمليا إلى جانب المحاضرات النظرية.

الدقهلية مديرية الصحة بالدقهلية مديرية الصحة ورشه تدريبيه وكيل المديرية ورشة عمل مركز المعلومات بالدقهلية

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