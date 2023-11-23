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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

لدعم السلام.. كاظم الساهر يطرح Holdyourfire

صدى البلد

طرح كاظم الساهر أغنية جديدة بعنوان "Holdyourfire"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء بشأن الكارثة التي تحدث في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهل قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجمات غاشمة.

وعلق على الاغنية عبر انستجرام وكتب:" جديدة تهدف إلى منح الموسيقى بعداً إنسانياً عملياً يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصاً. الأغنية فكرة الفنان كاظم الساهر وهي من تلحينه أيضاً، وكتب كلماتها توم لو، وقام بتوزيعها الموسيقي الفنان المبدع ميشال فاضل. ولقد تم إنتاجها بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بقيادة بريندا فونجوفا. وسيتم التبرع بعائداتها لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية.

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كما نشر الفنان كاظم الساهر، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، وجه فيه كلمات حزينة تعبيرا عن حالته تجاه أحداث الحرب على غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال كاظم الساهر، في مقطع الفيديو: «مساء الخير والمحبة.. هالقلب حزين ومحيط لما نشاهده من هذه الأحداث الدامية وللأسف يدفع ثمنها فقط الأبرياء .. كلنا معكم والكل يحاول أن يفعل شئ من أجلكم .. احنا نحبكم اخواتنا في غزة وقلوبنا معكم .. اتمنى أن ينتهي هذا المشهد واتمنى أن يعم السلام والأمل .. دمتم بخير».

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