الذكاء الصناعي يكتشف سرطان البنكرياس في أوقات مبكرة

تداخل الذكاء الصناعي في مختلف المجالات التكنولوجية واهمها الطبية التي طور فيها علماء منصة ذكية للكشف عن سرطان البنكرياس.

ويمكن لمنصة «باندا»؛ وهي نهج للتعلم العميق طورته أكاديمية دامو التابعة لمجموعة علي بابا، أن تكبر وتحدد السمات المرضية الخفية في صور الأشعة المقطعية العادية التي من الصعب الكشف عنها بالعين المجردة، وذلك وفق ما نشرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية..

وسرطان البنكرياس ورم خبيث للغاية، ولكن يمكن الشفاء منه إذا تم اكتشافه في وقت مبكر جدا.

وتم تأهيل منصة باندا في البداية باستخدام مجموعة بيانات لـ 3208 مرضى من مركز واحد.

ووفقا لدراسة نشرت هذا الأسبوع بمجلة (نيتشر ميديسين)، حققت أداة الذكاء الاصطناعي حساسية بنسبة 94.9 في المائة وخصوصية بنسبة 100 في المائة بين مجموعة اختبار داخلية مؤلفة من 291 مريضا لدى مؤسسة شانغهاي لأمراض البنكرياس. وبعد ذلك تم التحقق من صحة النهج من خلال مجموعات خارجية متعددة المراكز شملت 5337 مريضاً من الصين وجمهورية التشيك باستخدام الأشعة المقطعية البطنية. إذ بلغت حساسيته وخصوصيته 93.3 في المائة و 98.8 في المائة على التوالي، متفوقا على أداء أخصائي الأشعة متوسط المهارة.