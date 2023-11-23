محلل فلسطيني: الرئيس السيسي سخر كل مؤسسات الدولة لدعم شعبنا

قال ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن مصر بدأت جهود الهدنة الإنسانية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بواسطة قطرية كان لها صدى كبير وفرحة للشعب الفلسطيني الذي يريد أن يلملم جراحه.

وأضاف ماهر صافي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الهدنة الإنسانية أعطت الأمل للشعب الفلسطيني بأن هناك من يقود عنهم مسيرة التحرير والعمل وخاصة القيادة المصرية التي سخرت كل مؤسساتها من أجل وصول المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى.

تابع المحلل السياسي الفلسطيني، الهدنة الإنسانية فرصة لالتقاط الشعب الفلسطيني أنفاسه ويداوي جراح أبطاله وأطفاله ورجاله ونسائه، لافتا إلى أنه من المتوقع أن الهدنة الإنسانية سيتبعها هدن أخرى بعد فشلها في القضاء على المقاومة ومن ثم رضخت لكافة جهود الوسطاء.

