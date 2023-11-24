عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس 2024 في مصر

ميتسوبيشي اكليبس
ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

ارتفعت من جديد الاسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024، حيث شهدت السيارة زيادة سعرية قدرها 100 الف جنيه، عن جميع الفئات المطروحة في السوق المصري، من هذه النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية، وبذلك اصبحت اسعار السيارة السيارة تبدأ من مليون و300 ألف جنيه.

بالأسعار الجديدة.. أرخص سيارة "زيرو" تقدمها ميتسوبيشي في مصر

اشتري ميتسوبيشي بوما 2006 بأفضل سعر للمستعمل

ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ190 ألف جنيه.. فرصة

بحالة الزيرو.. سعر ميتسوبيشي اكسابندر العائلية موديل 2023

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية الجديدة واهم مواصفات السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

 ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

 

  • ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.
  • محرك رباعي الاسطوانات.
  • سعة 1500 سي سي "تيربو".
  • القوة الاجمالية للمحرك 150 حصان.
  • العزم الاقصى للدوران 250 نيوتن متر.
  • استهلاك الوقود بنسبة 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.
  • معدل التسارع في زمن 8.6 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.
 ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

ابعاد ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 

 

  • طول قاعدة العجلات 2670 مم.
  • طول السيارة الكلي 4545 مم.
  • عرض السيارة الكلي 1805 مم.
  • ارتفاع السيارة الكلي 1685 مم.
  • الخلوص "ارتفاع السيارة عن الارض" 180 مم.
 ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

اسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الاولى ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و300 ألف جنيه بدلاً من مليون و200 ألف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و365 ألف جنيه بدلاً من مليون و265 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و425 ألف جنيه بدلاً من مليون و325 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و495 ألف جنيه بدلاً من مليون و395 ألف جنيه.

 ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024
ميتسوبيشي إكليبس كروس اكليبس كروس 2024 الاسعار الرسمية الجديدة اسعار اسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

نداء عاجل من كتائب القسام إلى الأردنيين

عواصف رملية وترابية من السبت.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا.. فيديو

رفض لاعبي الزمالك .. حقيقة ترشيح سيد عبدالحفيظ كمديرا لمنتخب مصر|تفاصيل

موضوعات متعلقة

كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

بالأسعار الجديدة.. أرخص سيارة "زيرو" تقدمها ميتسوبيشي في مصر

بعد الأسعار الجديدة.. أغلى سيارة تقدمها ستروين في مصر

سعر فولكس فاجن "جولف" 2024 في مصر .. صور

شيري تكشف عن أحدث سيارة رياضية وبأسعار لا تصدق .. صور

الأسعار الجديدة لـ فولكس فاجن "تيجوان" 2024 في مصر

هيونداي النترا HD "كسر زيرو" HIGHLINE .. للبيع بهذا السعر

سبورتاج في الصدارة.. أكثر 5 سيارات SUV مبيعاً في مصر

ترشيحاتنا

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. مصر تعلن تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة وصفقة المحتجزين

تعرف على رابط أرقام جلوس امتحانات كلية تجارة جامعة عين شمس 2023-2024

مفاجأة سعيدة لسوق السجائر

أحدث أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس 2024 في مصر

دعاء المعجزات يوم الجمعة.. أدركه بـ 10 كلمات لا ترد قبل الفجر

دعت عليه فمات.. أمين الفتوى يوضح تصرف الأم تجاه ابنها المدمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة جدا.. شاهد منى زكي بفستان أسود تشعل السوشيال ميديا

من هو فريق ميدياما المغمور منافس الأهلي.. ولماذا محمد عبد المنعم أغلى من لاعبيه؟

بعد عودة هاني الناظر للجمهور .. اكتشف مضاعفات علاج سرطان الدم

باروكة وميني جيب.. شاهد غادة عبد الرازق بملابس جريئة تثير الجدل بالفيسبوك

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

رقص وزغاريد .. أول لقطات حفل زفاف سمر حمزة لاعبة المصارعة| فيديو وصور

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ