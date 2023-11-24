أحدث أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس 2024 في مصر

ارتفعت من جديد الاسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024، حيث شهدت السيارة زيادة سعرية قدرها 100 الف جنيه، عن جميع الفئات المطروحة في السوق المصري، من هذه النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية، وبذلك اصبحت اسعار السيارة السيارة تبدأ من مليون و300 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية الجديدة واهم مواصفات السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

محرك رباعي الاسطوانات.

سعة 1500 سي سي "تيربو".

القوة الاجمالية للمحرك 150 حصان.

العزم الاقصى للدوران 250 نيوتن متر.

استهلاك الوقود بنسبة 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

معدل التسارع في زمن 8.6 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

ابعاد ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

طول قاعدة العجلات 2670 مم.

طول السيارة الكلي 4545 مم.

عرض السيارة الكلي 1805 مم.

ارتفاع السيارة الكلي 1685 مم.

الخلوص "ارتفاع السيارة عن الارض" 180 مم.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

اسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و300 ألف جنيه بدلاً من مليون و200 ألف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و365 ألف جنيه بدلاً من مليون و265 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و425 ألف جنيه بدلاً من مليون و325 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و495 ألف جنيه بدلاً من مليون و395 ألف جنيه.