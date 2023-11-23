خالد جلال ينعى رائد أدب الطفل الكاتب يعقوب الشاروني

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال البيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، والذي وافته المنية اليوم الخميس .

وقال جلال، إننا فقدنا رائدا لأدب الطفل، بعد أن ترك لنا إرثا كبيرا تزخر به مكتبة الطفل فى مصر والعالم العربى، داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، ترك أكثر من ٤٠٠ مؤلف للطفل منها :" مفاجأة الحفل الأخير، مغامرة زهرة مع الشجرة، عفاريت نص الليل، أحلام حسن، وغيرها"، كما ترجمت مؤلفاته للانجليزية والفرنسية، وله العديد من الدراسات في أدب ومسرح الطفل.