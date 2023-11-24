نشرة المرأة والصحة|ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها.. نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تشهد البلاد خلال الساعات القادمة حالة من عدم استقرار الجو، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من رياح وعواصف ترابية ورملية، بالأخص غدا السبت.

حرصت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، صورا جديدة لها خلال مشاركتها في مهرجان Diafa في دبي.

يشترك مرض السكري وصحة العظام في علاقة معقدة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الصحة العامة، التفاعل بين هذين الشرطين متعدد الأوجه، مما يؤثر على قوة العظام، والشفاء، والقابلية للكسور.

نصائح ضرورية قبل شراء منتجات العناية بالبشرة

تحتار العديد من الفتيات في اختيار منتجات العناية البشرة قبل شرائها، وذلك لأن لكل نوع بشرة منتجات معينة لكي تحافظ على نضارتها و جمالها.

إن روتين العناية بالبشرة الخاص بك يشبه جرعتك اليومية من حب الذات، لذك نقدم لكم بعض النصائح الضرورية قبل شراء منتجات العناية بـ البشرة.