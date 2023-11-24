كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

شهدت أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية حالة اضطراب حيث سجل المعدن الأصفر طفرة وكسر مستو هام ليسجل سعر عيار 24 بدون مصنعية وهو الأعلى سعر لـ 3,137 جنيها للجرام .

أهمية أسعار الذهب



وتمثل أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للمقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة عند المستثمرين والذي يرغبون في ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم الجمعة



وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,114 شراء 3,137

عيار 22 بيع 2,855 شراء 2,876

عيار 21 بيع 2,725 شراء 2,745

عيار 18 بيع 2,336 شراء 2,353

عيار 14 بيع 1,817 شراء 1,830

عيار 12 بيع 1,557 شراء 1,569

الاونصة بيع 96,854 شراء 97,565

الجنيه الذهب بيع 21,800 شراء 21,960

الكيلو بيع 3,114,286 شراء 3,137,143



سعر الذهب بالمصنعية



تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع فوق مستوى 2000 دولار على الرغم من ارتفاع الدولار، فيما تماسك الدولار أمام عملات رئيسية أخرى بعدما تراجع إلى أدنى مستوياته في شهرين .

واتفق مسئولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعهم الأخير حول السياسة النقدية على المضي قدما بحرص ورفع أسعار الفائدة فقط إذا تراجع التقدم على صعيد كبح التضخم، وفقا لمحضر الاجتماع الذي عقد يومي 31 أكتوبر والأول من نوفمبر .

تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر وأن تكون هناك فرصة تقترب من 60% لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول مايو .

وتحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين والتي لامستها الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الذهب السويسرية ارتفعت في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ مايو مع زيادة التسليمات إلى الهند لتلبية الطلب خلال موسم الأعياد في البلاد.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.12% إلى 2004 دولار للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 2002 دولار للأوقية.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 23.79 دولار للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 931.34 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.6 % إلى 1072.35 دولار.