عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت  أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية حالة اضطراب حيث سجل المعدن الأصفر طفرة وكسر مستو هام ليسجل سعر عيار 24 بدون مصنعية وهو الأعلى سعر لـ 3,137 جنيها للجرام .

أهمية أسعار الذهب 


وتمثل  أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للمقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

txt

أسعار الذهب تكسر حاجز الـ 3000 جنيه خلال تعاملات اليوم

txt

صعود مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-11-2023

كما تعد  أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة عند المستثمرين والذي يرغبون في ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 


وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :- 
عيار 24 بيع 3,114 شراء 3,137
عيار 22 بيع 2,855 شراء 2,876
عيار 21 بيع 2,725 شراء 2,745
عيار 18 بيع 2,336 شراء 2,353
عيار 14 بيع 1,817 شراء 1,830
عيار 12 بيع 1,557 شراء 1,569
الاونصة بيع 96,854 شراء 97,565
الجنيه الذهب بيع 21,800 شراء 21,960
الكيلو بيع 3,114,286 شراء 3,137,143


سعر الذهب بالمصنعية


تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع فوق مستوى 2000 دولار على الرغم من ارتفاع الدولار، فيما تماسك الدولار أمام عملات رئيسية أخرى بعدما تراجع إلى أدنى مستوياته في شهرين .

واتفق مسئولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعهم الأخير حول السياسة النقدية على المضي قدما بحرص ورفع أسعار الفائدة فقط إذا تراجع التقدم على صعيد كبح التضخم، وفقا لمحضر الاجتماع الذي عقد يومي 31 أكتوبر  والأول من نوفمبر .

تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر وأن تكون هناك فرصة تقترب من 60% لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول مايو .

وتحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين والتي لامستها الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الذهب السويسرية ارتفعت في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ مايو مع زيادة التسليمات إلى الهند لتلبية الطلب خلال موسم الأعياد في البلاد.

txt

أسعار الذهب تكسر حاجز الـ 3000 جنيه خلال تعاملات اليوم

txt

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.12% إلى 2004 دولار للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 2002 دولار للأوقية.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 23.79 دولار للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 931.34 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.6  % إلى 1072.35 دولار.

أسعار الذهب أخبار أسعار الذهب آخر أسعار الذهب آخر أسعار الذهب الآن آخر أسعار الذهب مباشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

الميركاتو الشتوي.. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

المقاومة تنتصر.. سريان الهدنة في غزة وتحالف مصري قطري يغير قواعد اللعبة

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

سر الـ 80 ألف دولار.. مفاجأة عاجلة بشأن مدرب الزمالك الجديد

موضوعات متعلقة

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 24-11-2023

أقل جرام بـ 1,554.. أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

السيسي: سهلنا خروج رعايا 30 دولة من قطاع غزة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالقرب من أريحا في الضفة

وزير المالية: 50.9% زيادة في الإنفاق الفعلي على الدعم بنهاية يونيو 2023

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

السيسي يوجه رسالة هامة للعالم بشأن غزة والقضية الفلسطينية

السيسي لـ بادين: مصر لن تسمح بعمليات التهجير القسري للفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يؤثر مرض السكري على صحة العظام.. مفاجأة صادمة

بفستان جريء.. نورهان منصور تثير ضجة بإطلالة لافتة| شاهد

صفية العمري تبهر متابعيها بإطلالتها في عمان| شاهد

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل سلطة بطاطس بالشبت

فيديو

سخر من الإسلام.. مسئول أمريكي سابق يثير الجدل بتصرف غريب

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

رقص وزغاريد .. أول لقطات حفل زفاف سمر حمزة لاعبة المصارعة| فيديو وصور

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ