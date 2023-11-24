إعلام فلسطيني: الاحتلال يقتحم عدة بلدات بالقدس لمنع الاحتفالات باستقبال الأسرى المحررين

افادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة بلدات في القدس، لمنع أي مظاهر احتفالية أو وطنية في استقبال الأسرى والأسيرات المحررين ضمن صفقة المقاومة.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن الدفعة الأولية المكونة من 13 رهينة إسرائيلية، أطلقت سراحهم من قبل حماس بعد ما يقرب من سبعة أسابيع من الأسر في غزة، عبرت الحدود إلى مصر.

كما نقلت قناة الأقصى المرتبطة بحماس عن مصادر داخل الحركة تأكيد تسليمهم للصليب الأحمر.

تشير مصادر إعلامية إسرائيلية أيضًا إلى أنه تم الآن تسليم الرهائن إلى السلطات المصرية.

وأشارت تقارير سابقة إلى أنهم كانوا في طريقهم إلى المعبر الحدودي مع مصر، حيث من المتوقع إطلاق سراحهم رسميًا.