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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف عن موعد افتتاح نادي الهجن والفروسية الدولي بـ الخارجة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقّد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتفقد مستشار الرئيس منصات المشاهدة ومضمار السباق وأعمال القرية التراثية الملحقة التي تضم فندق بيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية والبيئية، وأوضح المحافظ أنه جار الانتهاء من أعمال التشطيبات؛ استعدادًا لافتتاح النادي خلال الفترة المقبلة.

 

دورة تدريبية عن آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة المصري بجامعة الوادي الجديد



من ناحيةٍ أخرى، قام "جمال الدين" و"الزملوط" بزيارة مشروع واحة الحرير شمال مدينة الخارجة والتي تعد مشروع استثمار زراعي متكامل، يهدف لتوطين صناعة الحرير، ولَفَت المحافظ أن المشروع يُسهم في توفير فرص عمل للشباب والأسر، من خلال المشروعات الصغيرة لإنتاج خيوط الحرير بالمنازل، بالإضافة إلى عقد ورش تدريبية على إنتاج منسوجات الحرير لطلاب المدارس الزراعية والأسر المستفيدة من المشروع.

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