انطلاق المهرجان الدولي للفيلم بمراكش اليوم

تنطلق اليوم فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بدورته العشرين بحضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي.

أعلنت إدارة مهرجان مراكش السينمائي الدولي مشاركة المخرج العالمي مارتن سكورسيزي ضيف شرف ضمن فعاليات الدورة العشرين المقرر انطلاقها في الفترة من 24 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل.

ويعد المخرج مارتن سكورسيزي من أهم الداعمين لمهرجان مراكش السينمائي الدولي وفق بيان رسمي، وحضره 5 مرات سابقة، ويعود في نسخة 2023 ليكون راعيا رسميا للنسخة السادسة من ورش عمل الأطلس.

ورش عمل الأطلس هو برنامج خاص بالمهرجان، تم إطلاقه عام 2018، ومخصص للمواهب الأفريقية والعربية الصاعدة، ويعد مارتن سكورسيزي أكبر فنان يتم دعوته ليكون راعيا لهذه الورش.

وعلى مدار 4 عقود كان ومازال مارتن سكورسيزي من أنجح وأشهر المخرجين في العالم، وقدم العديد من الأفلام الحائزة على جوائز طوال مشواره، وعبر في بيان رسمي للمهرجان عن سعادته للعودة إلى مهرجان مراكش الذي يحبه.

وقال مارتن سكورسيزي إن هذه النسخة من المهرجان خاصة جدا بالنسبة له، بعدما تم تكليفه بمهمة مميزة وهي التفاعل مع صناع الأفلام الشباب ومساعدتهم وإرشادهم في طريقهم.

يدعم مهرجان مراكش السينمائي الدولي، ظهور جيل جديد من الفنانين وصناع الأعمال السينمائية المغاربة، والعرب والأفارقة أيضا، ويحاول خلق مساحة للتبادل الإبداعي والمهني بينهم، وخلال 5 سنوات ساعدت ورش عمل الأطلس على دعم 11 مشروعا وفيلما، منها 48 عملا من المغرب.