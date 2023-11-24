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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمين عام حزب الاتحاد: نقف خلف السيسي.. ونُصرة الوطن بالمشاركة في الانتخابات

صدى البلد

أعرب محمد أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، عن دعم التيار الإصلاحي الحر للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: "إننا هنا اليوم لنعلن دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كي نستكمل معه الرحلة السعيدة المباركة، لاستكمال حكاية وطن ينعم شعبه بأمنه وبجيشه، ولكي تصل سفينة الوطن التي تلاطمه أمواج عاتية إلى بر الأمان".

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الثاني للتيار الإصلاحي الحر، من قرية صراوة بمركز أشمون، في محافظة المنوفية، بحضور المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، وعدد من قيادات التيار.

وأشار محمد أبو شامة، إلى أن التيار الإصلاحي الحر يقف بكل مكوناته خلف الرئيس السيسي والحكومة المصرية، في ظل ما تواجهه الدولة من أزمات، إقليميا ودوليا، وآخرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا: "التيار الإصلاحي الحر يقف خلف فلسطين، ويدعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الأمن القومي وسيادة الدولة المصرية".

ودعا أمين عام حزب الاتحاد، للمشاركة في الانتخابات  مضيفا: "ستستمر تلك المسيرة بالوعي والمشاركة من أجل أن يحفظ الله مصر وجيشها وقائدها وأن ينصر مصر.. فنصرة مصر الحقيقية تكون في المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. واختيار من يراه الأجدر".

وتطرق محمد أبو شامة إلى ملف تمكين الشباب، والذي يعد واحدا من الملفات المهمة التي كان لها طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد عقود من الإهمال، ليخرج في 25 يناير 2011 باحثا عن طريق، ثم في 30 يونيو جاءت ثمرة تمكين الشباب، والتي تمثلت في أشكال عديدة من بينها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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