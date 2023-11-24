انتهاء الشوط الأول بين بيراميدز ومازيمبي بالتعادل السلبي

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريق بيراميدز وفريق مازيمبي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكاد بيراميدز ان يتقدم بعد تمريرة طويلة من الشيبي أخطأ دفاع مازيمبي في التعامل معها تصل عند ماييلي لكنه يفشل في ايداعها داخل الشباك ويسددها ضعيفة يتصدى لها حارس مازيمبي.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - كريم حافظ

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - أحمد فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس