الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

أكد عصام سالم، الناقد الرياضي، فى جريدة الجمهورية، أن الجهات الرقابية فى مصر ،لاتقوم بدورها على الوجه الاكمل فى محاربة الفساد والفاسدين.



وقال سالم ،الذى حل ضيفا فى برنامج مع ولا ضد الذى تقدمه الإذاعية نجلاء حلمى، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة ان هناك ملفات فساد ساخنة أمام أعين الجهات الرقابية بأهدار المال العام من جانب مسؤولين فى الأندية والإتحادات بالحصول على العمولات للموافقة على التعاقد مع لاعبين أو مدير فنى لكن لا يتم محاسبتهم قائلا اللى يحاسب لازم يتحاسب.



وأكد سالم مع نجلاء حلمى، على دور الإعلام فى محاربة الفساد مع ضرورة تحرك الجهات الرقابية سواء الجمعيات العمومية والنائب العام .



وقال رئيس المنظومة الإعلامية السابق بنادي الزمالك، أن الفساد ليس فقط الحصول على الأموال بغير حق ولكن هناك فساد النفوس مشيرا إلى أن الحصول على مناصب قيادية بغير حق هو قمة الفساد .



وأكد مدير تحرير جريدة الإتحاد الإماراتية، أن هناك مسؤولين يترفعون عن التكسب من وراء مناصبهم أو إستغلال نجوميتهم ، قائلا إنه سيشهد حق أمام الله، إنه عندما كان يعمل فى الإمارات، قبل عدة سنوات، حضر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للمشاركة في مهرجان اعتزال نجم نادي الوحدة والمنتخب الإماراتي سالم خليفة .



وأكد سالم، فى برنامج مع ولا ضد أن المسؤولين عن نادي الوحدة ، حاولو منح الخطيب، ظرف به مبلغ مالى ،كنوع من التكريم له على قدومه لكنه رفض الحصول عليه وقال لهم انا جاى اساهم فى تكريم سالم خليفة وليس من أجل تكريمي.