إنسانيًا| مارتن جريفيث: نأمل في وقف إطلاق نار طويل الأمد بقطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، يأمل في وقف لإطلاق النار “إنسانيًا” طويل الأمد في قطاع غزة.

وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إلى أنه يأمل أن يتبع يوم الهدنة الأول في غزة أيام إضافية أخرى.

واحتفل الفلسطينيون في الضفة الغربية، عقب خروج الأسرى الأشبال والأسيرات الفلسطينيات من معتقل سجن عوفر بالضفة الغربية، في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، خلال اليوم الأول للهدنة.