جريفيث: تضرر أكثر من 41 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة.. فيديو

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، إننا نحتاج إلى هدنة في غزة وإفراج غير مشروط للمحتجزين.

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"،: "نحتاج إلى 1.2 مليار دولار لدعم المساعدات في غزة".

وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث: "لا بد من إتاحة وصول المساعدات إلى غزة واحترام ذلك"، لافتا: "الزملاء في أونروا يتعرضون للقتل بقطاع غزة".

وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث: " تضرر أكثر من 41 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة، الأمر الذي يساهم في زيادة معاناة المدنيين في القطاع".

