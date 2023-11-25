لوبتحب القهوة والشاي.. طرق فعالة للتخلص من الكافيين الزائد في الجسم

بسبب ضغط الحياة يضطر الكثير من الأشخاص إلى تناول كمية كبيرة من الكافيين سواء من خلال الشاي أو القهوة للزيادة التركيز والنشاط وأداء العمل على أكمل وجه.

ولكن مع الأسف وجد العلماء أن تناول كمية كبيرة من الكافيين في اليوم يكن له الكثير من الاضرار الصحية والنفسية مثل زياده القلق والتوتر والسهر وارتفاع الضغط وزيادة معدل ضربات القلب.

ووفقا لما جاء في موقع rightasrain نعرض لكم كيفية التخلص من أضرار جرعة الكافيين الزائد.

سيتعين عليك الانتظار حتى انتهاء جرعة الكافيين الزائدة حتى تتغلب عليها تمامًا، وعادةً ما يستغرق ذلك حوالي 4 إلى 6 ساعات.

ولكن أثناء انتظارك (بقلق)، إليك بعض الأشياء التي قد تساعدك.

لا مزيد من الكافيين.

لا تستهلك المزيد من الكافيين اليوم، ولا تغفل عن تناول وجبة خفيفة عادية مغطاة بالشوكولاتة في فترة ما بعد الظهيرة عن طريق الخطأ.

اشرب الكثير من الماء.

الكافيين مدر للبول، مما يعني أنك بحاجة إلى شرب المزيد من الماء لتعويض ما تتبوله وأنت لا ترغب في إضافة الجفاف إلى عدم الراحة.

استبدال الشوارد.

إذا كنت تعاني من مرض في المعدة أو تعاني من الإسهال، فإنك لا تفقد الماء فحسب، بل تفقد أيضًا الشوارد الكهربائية ويمكنك استبدالها بمحلول بديل بالكهرباء مثل Pedialyte.

المشى

إذا كنت تشعر بالكثير من الطاقة المكبوتة، قم بالمشي لصرف بعض منها ولكن إذا لاحظت حدوث أي شيء غير عادي في معدل ضربات قلبك - مثل الزيادة السريعة المفاجئة - فتوقف.

ممارسة التنفس العميق .

إذا كنت قلقًا، فمن المحتمل أن يكون تنفسك سريعًا وضحلًا مما سيزيد من قلقك وخذ أنفاسًا بطيئة وعميقة ومتعمدة لإعادة تنفسك إلى طبيعته وتقليل القلق.

ويوصي الدكتور بالتأمل وممارسة عادات النوم الصحية كطريقتين إضافيتين لمكافحة الإفراط في تناول الكافيين.

على الجانب المشرق، ما لم يكن لديك تأثير جانبي على القلب، فمن المحتمل أنك سوف تتعافى دون أي ضرر دائم، لذلك لا تلوم نفسك بشدة.

وكما هو الحال مع معظم الأشياء في الحياة، فإن مفتاح تناول الكافيين هو عدم الإفراط في تناوله.

بشكل عام، يعزز الاعتدال أسلوب حياة متوازن وصحي

