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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود فتح الله مدرب بيراميدز: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمود فتح الله
محمود فتح الله

أكد محمود فتح الله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن رغبته في مواجهة الأهلي، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023/2024.

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وقال محمود فتح الله في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة النهار : "الفوز على مازيمبي بداية قوية في مشوارنا الإفريقي، قدرنا نكسب وسط غيابات كبيرة ولاعبين مؤثرين".

وأضاف : "أغلب لاعبي الفريق الذين شاركوا اليوم، شاركوا بعد عودتهم من الإصابة مباشرةً، وخوضنا المباراة بشكل مختلف ووسط تحديات كبيرة، لذلك فوز مهم لنا اليوم".

وتابع محمود فتح الله : "أشكر جميع لاعبي بيراميدز على حماسهم وما قدموه أمام مازيمبي".

وأوضح : "نسعى في البطولة خطوة خطوة، وهدفنا الأول هو الصعود من المجموعة وهو هدف موقت ثم نفكر في حسم البطولة".

وشدد : "بيراميدز يقع وسط مجموعة صعبة جدًا، ومعانا فرقتين أقوياء، لذلك نسعى لتخطى هذه الخطوة وسط صن داونز ومازيمبي".

واتم : "بطولة دوري أبطال إفريقيا عايزة تركيز 100%، خاصًة وأنها أول مشاركة لـ بيراميدز، وسط أندية كبيرة شاركت من قبل، وأتمنى مواجهة الأهلي في المباراة النهائية، حتى تكون البطولة مصرية".

محمود فتح الفريق الأول بيراميدز الأهلى بطولة دوري أبطال إفريقيا

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