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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد يماني: محمد هاني الأفضل هجوميا بالنادي الأهلي أمام ميدياما.. تقاصيل

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات أحمد ماني  من ملعب أون تايم عبر حسابه بموقع فيسبوك.

 

وكتب شوبير :"ملعب أون تايم | أحمد يماني "محمد هاني الأفضل هجوميا للنادي الأهلي أمام ميدياما على حساب أكرم توفيق، وأفشة في وسط الملعب".

 

قال المحلل الرياضي علاء مدكور، إن الأهلي يعاني من مشكلة في الفكر الإداري والفني خلال الموسم الحالي، موضحًا أن كولر يعيبه عدم الثبات على تشكيل الفريق، وهو ما يؤثر على النتائج بالسلب.

وأضاف مدكور، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي أخطأ في الاستغناء عن محمد شريف، في ظل عدم تواجد رأس حربة صريح، بينما يحاول تعويضه بكهربا الذي يلعب في غير مركزه.

 

وأشار إلى أن الأهلي تعاقد مع موديست مقابل الملايين، لكنه لم يقنع الجمهور حتى هذا التوقيت، فضلًا عن أن كولر نفسه لم يقتنع بإمكانيات المهاجم حتى الآن، موضحًا أن النادي أخطأ فنيًا وإداريًا في قرار رحيل محمد شريف. 

واختتم تصريحاته، أن بيراميدز أمامه من 6 إلى 7 سنوات للتتويج ببطولة، خاصة وأن روح البطولة ليست موجودة، مضيفًا «الأهلي ليس لديه منافس موجود في الساحة في هذا التوقيت، في ظل غياب الزمالك».‏

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