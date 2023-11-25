نجم الأهلي السابق ينتقد قرار كولر قبل ساعات من مواجهة ميدياما الغاني

انتقد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بسبب قرار منح لاعبي الأهلي في وقت سابق أسبوع راحة.



وقال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لدي تحفظ على منح لاعبي الأهلي أسبوع راحة بعد التعادل مع الجونة، وهذا الأمر يؤثر سلبيا على اللاعبين بدنيا"

وأضاف: "لابد أن يكون للأهلي بداية قوية للغاية في دوري أبطال أفريقيا ولابد من تثبيت التشكيل في الوقت الحالي"

واختتم: "لا يمكننا أن نقوم بـ سياسة التدوير في وقت الأهلي ضعيف به بدنيا".

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني اليوم السبت 25 نوفمبر فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة ميدياما الغاني التي تجمع الفريقين في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: كريم الدبيس، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، كريم فؤاد، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن، محمود عبدالمنعم كهربا.

وقرر السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد الفرنسي أنتوني موديست من قائمة الأحمر لمواجهة ميدياما الغاني.