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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لا أتحمل نفاقكم.. فنانة شهيرة تعلن انسحابها من السوشيال ميديا

صدى البلد

تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي إعلان فنانة مغربية شهيرة انسحابها من الظهور أو استخدام منصات “السوشيال ميديا” لفترة بعد سوء حالتها الفسية.

وأعلنت الفنانة هناء مستقيم، المعروفة باسم هناء الفقيه، انسحابها المفاجئ من منصات التواصل الاجتماعي. وكتبت هناء في رسالة مؤثرة نشرتها على حسابها الشخصي أسباب ابتعادها وتوقفها عن بث المحتوى.

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في رسالتها، عبرت هناء الفقيه عن أسفها للغياب وانقطاعها عن بث الفيديوهات، وأشارت إلى أن قرارها جاء نتيجة لتعرضها للنفاق والجذب، ولصداقات المصلحة والتعليقات الجارحة على الإنترنت. أكدت أنها كشخص لا تستطيع تحمل تلك الظروف والتوتر النفسي الذي يرافقها، وأنها تسعى دائمًا للخير وتتمنى الخير للجميع.

تفاعل المتابعون مع قرارها بشكل ملحوظ، حيث عبّروا عن حزنهم واستياءهم من انسحاب هناء المستقيم، التي اشتهرت بمحتواها الإيجابي على مدار السنوات الماضية.

يعكس انسحابها ظاهرة لا تزال تشكل تحديًا للأشخاص الذين يعيشون حياة عامة عبر الإنترنت حيث يواجه الفنانون  والمؤثرون الرقميون ضغوطًا عديدة، وصولاً إلى التعليقات السلبية والضغط النفسي. 

التعليقات السلبية التواصل الاجتماعي التوتر النفسي

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