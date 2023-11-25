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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في تصادم سيارتين ببني سويف

صدى البلد

 

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 أشخاص آخرين، اليوم السبت فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ملاكى بحري كمين سمسطا بحوالي 5 كيلو اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ملاكى بحري كمين سمسطا بحوالي 5 كيلو اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 أشخاص آخرين. 

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وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاث أشخاص وهم شريف أحمد أحمد، 52 سنة، وأحمد عاشور أحمد 38 سنة، وشحاتة حبيب بطرس 44 سنة وتم إيداعهم بمشرحة مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون وهم: مصطفي جلال قضب 24 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيمن وجروح وسحجات، ومحمد رأفت معوض 27 سنة،  مصاباً بكدمات بالقدم الأيمن، ومصطفي لملوم28 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

 
وعادل فالح علي 24 سنة، مصاباً ياشتباه كسر بالساق الايسر وسحجات وكدمات، وبشري مكرم صادق 50 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيمن وجرح قطعي بفره الرأس حوالي 5سم.

كما أصيب رجب عبد العظيم صادق 58 سنة، مصاباً بجرح قطعي بفروه الرأس حوالي 4سم، رمضان عصام محمد 22 سنة،  مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وحسن محمود محمد 22 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالساق الأيسر حوالي 5سم، ومصابا مجهول الهوية يبلغ من العمر 18 عاما مصاباً بغيبوبة تامة.

تم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام لقربها من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تصادم سيارة ميكروباص تصادم سيارة سمسطا حوادث بني سويف

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