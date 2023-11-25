تحرير 170 محضرا خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع جميع الإشغالات من الطريق العام، وإزالة جميع التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حملة مكبرة لرفع وإزالة جميع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية والقرى التابعة لها، وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 150 محضر إشغال، منها 100 محضر إشغال بشارعي المحكمة والعاشر من رمضان، تنوعت بين 90 إزالة إدارية و10 محاضر إشغال للمقاهى، إلى جانب 50 محضر إشغال طريق بشوارع "قرية صندفا"، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 20 محضر إشغال طريق بشارع ناصر والكمال وميدان الأحمدي، منها 11 محضر إشغال، و9 إزالة إدارية، وذلك خلال حملات مكة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية والتي تعيق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.