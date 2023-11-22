إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على زراعي المنيا

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي القاهرة أسوان بالمنيا تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم بالطريق الزراعي أمام قرية ماقوسة بمركز المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف وفريق تأمين الطرق وتبين تصادم سيارة ميكروباص رقم 1244 بأخرى رقم 9318 ميكروباص نتيجة التصادم من الخلف.

تسبب الحادث في إصابة 6 أشخاص هم صبري. م. ا 37 سنة وخالد. ص. ع 24 سنة وحسن. ا. ح 70 سنة ومروه. ا. ك 35 سنة وآيه. ص. ع 25 سنة ودعاء. ن. ع 22 سنة مقيمون بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفي العام للعلاج، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.