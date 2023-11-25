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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. حالة ياسين التهامى الصحية.. كارثة حمو بيكا.. عقد قران أحمد ثروت ولمى الشواربى.. تعليق مثير لـ أحمد الفيشاوى عن ابنه.. خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده

أحمد ثروت ولمى الشواربى
أحمد ثروت ولمى الشواربى

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: عقد قران أحمد ثروت ولمى الشواربى، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

عقد قرانهما اليوم .. 20 صورة تجمع لمى الشواربى وخطيبها أحمد ثروت
يحتفل المخرج والمنتج أحمد ثروت، نجل المطرب محمد ثروت، بعقد قرانه اليوم على لمى الشواربى، لاعبة كرة اليد النسائية بالنادى الأهلى، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى.

ويحضر عدد من المطربين والفنانين المقربين لاسرة العروسين ولعل من أبرزهم تامر حسنى.

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما
يحتفل اليوم المخرج أحمد ثروت ابن الفنان محمد ثروت بعقد قرانه على لمى الشواربى لاعبة يد الكرة النسائية بالنادى الأهلى اليوم وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى.

ويقيم أحمد ثروت عقد قرانه بعد تعافيه من أزمته الصحية التى المت به فى الفترة الأخيرة ودخل على أثرها المستشفى ونرصد فى التقرير التالى ابرز المعلومات عن زوجة أحمد ثروت وقصة معاناته مع المرض حتى وصل الى حفل الزفاف والذى حضره عدد من النجوم منهم تامر حسنى.

آلام فى الظهر.. تطورات الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامى | تفاصيل
كشف الموسيقار عاطف إمام عضو نقابة المهن الموسيقية تطورات الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامى بعد تعرضه الى وعكى صحية شديدة.

وقال عاطف إمام فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : تواصلت مع شقيق الشيخ ياسين التهامى “محمود” وأكد لى انه بصحة جيدة حاليا وطالبه الطبيب المعالج له بضرورة الراحلة لعدة أيام على أن يواصل بعدها عملة وتقديم حفلاته.

بعد ظهور أبنائه وأزمة الدولارات.. تعليق غير متوقع من محمد رمضان بالسعودية
أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل بسبب تصريحاته المثير بإحدى القنوات السعودية عقب حفله الذى أقيم فى الرياض.

وقال محمد رمضان : بقى عندنا عاصمة كبيرة للفن بجوار مصر، مصر كانت طول العمر والوقت اللي فات لوحدها، النهاردة السعودية فتحت سوق الفن للعالم كله شيء عظيم، بشكر هيئة الترفيه وولي العهد أنه أثرى الوطن العربي بأشياء عظيمة بتخص مهنتنا.

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية
أثارت المطربة بسمة بوسيل، حالة من الجدل الواسع بسبب غنائها أغنية “الأماكن” للمطرب محمد عبده وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وتسبب غناء بسمة بوسيل، لأغنية “الأماكن" فى غضب محمد عبده بشكل كبير ، حيث قرر أن يقاضيها بسبب تقديمها الأغنية دون الاستئذان منه.

صدمة.. حمو بيكا يتسبب فى كارثة لعازف فرقته بعد حلاقة شعره

تسبب مؤدى المهرجانات حمو بيكا فى كارثة لعازف بفرقته، حيث قرر أن يقوم بحلاقة شعره وهو الأمر الذى كان بمثابة صدمة له.

وهاجم العازف حمو بيكا بسبب ما فعله فى رأسه، حيث تسبب فى صدمة بالنسبة له نتيجة حلاقة شعره بصورة غير لائقة، وهو ما ظهر فى الفيديو الذى نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

في ذكراه.. عماد حمدي تزوج 4 ممثلات وفقد بصره آخر أيامه
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عماد حمدى الذى قدم عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

بعد إتمام شفائه.. أحمد ثروت يحتفل بزفافه على لمى الشواربى
يحتفل المخرج والمنتج أحمد ثروت، نجل المطرب محمد ثروت، بعقد قرانه اليوم على لمى الشواربى، لاعبة كرة اليد النسائية بالنادى الأهلى، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى.

حياتى الشخصية.. تعليق من أحمد الفيشاوى عن ابنه تيتوس
كشف الفنان أحمد الفيشاوى بعض التفاصيل الخاصة بابنه تيتوس من زوجته الألمانية السابقة وذلك بعد اعترافه به منذ فترة قصيرة عبر السوشيال ميديا.

وقال أحمد الفيشاوى فى لقاء ببرنامج et بالعربى : لا أحب الحديث عن حياتى الشخصية كثيرا وابنى تيتوس يعيش مع والدته الألمانية وأراه من حين لآخر.

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