غدا.. قافلة طبية مجانية في مدينة العمال بحي جنوب مدينة المنيا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا غدا الأحد الموافق 26 نوفمبر، قافلة طبية مجانية في مدينة العمال بحي جنوب مدينة المنيا؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم وذلك ضمن مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة- الجراحة- الأسنان" بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال العلاج، للمستشفيات.

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.