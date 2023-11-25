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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة عاشور وكهربا.. التشكيل الرسمي للأهلي لمواجهة ميدياما الغاني

أمام عاشور
أمام عاشور

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي التشكيل الرسمي للفريق الذي يخوض بها لقاء ميدياما الغاني في افتتاح مباريات الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت تشكيلة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى محمد الشناوي

خط الدفاع

محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - كريم الدبيس

 

خط الوسط

مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

 

خط الهجوم

حسين الشحات - كريم فؤاد - محمود كهربا

وعلى دكة البدلاء: رامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير.

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وصول الأهلي

 

ووصل منذ قليل الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى ملعب السلام، وذلك استعدادا لخوض لقاء فريق ميدياما الغاني في افتتاح مباريات الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللقاء مع فريق ميدياما الغاني في افتتاح مباريات الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


المباراة هي الأولى بين الفريقين في تاريخ مباريات بطولات الأندية الإفريقية، لكنها ليست الأولى بين الأهلي والأندية الغانية، فقد سبق ولعب الأهلي من قبل مع أندية هارتس أوف أوك وأشانتي كوتوكو وبريكيوم تشيلسي.


وخلال مواجهات الأهلي مع الأندية الغانية أقيمت ست عشرة مباراة، فاز الأهلي في ست مباريات وتعادل في خمس مباريات وفازت الأندية الغانية في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات 21 هدفاً، وتلقت شباكه ثلاثة عشر هدفاً.


أكبر نتيجة للأهلي أمام الأندية الغانية، كانت الفوز 4- صفر على أشانتي كوتوكو عام 2006، و4-1 على بريكيوم تشيلسي عام 2012، و3- صفر على أشانتي كوتوكو عام 1982، وأكبر فوز للأندية الغانية على الأهلي حققه هارتس أوف أوك عام 1977 بنتيجة 3- صفر.

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