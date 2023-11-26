أخبار التعليم: مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة ينظم عدد من الدورات التدريبية.. وجامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن الجودة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة ينظم عدد من الدورات التدريبية | تفاصيل



أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة والتخصصية، تنظيم الدورة التعليمية التأهيلية لاجتياز امتحان المستوى الثاني في اللغة اليابانية، حيث يسعى الكثير في تحسين مهاراتك اللغوية وزيادة فرص نجاحك في هذا الامتحان.



خبير التنمية البشرية صلاح أبو المجد في ندوة تثقيفية من تنظيم أسرة طلاب من أجل مصر



تنظم أسرة طلاب من اجل مصر بجامعة عين شمس ندوة تثقيفية تستضيف خبير التنمية البشرية والتسويق الأستاذ صلاح ابو المجد وذلك بمدرج الاحتفالات الكبرى بكلية الحقوق ابيوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٦م في تمام الحادية عشرة صباحا.



شروط التقديم لـ "مشروعي بدايتي" لدعم مشروعات التخرج 2023/2024



فتحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باب التقدم لبرنامج "مشروعي بدايتي " لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2024، الذي يدعم طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية .



جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن الجودة. الادارية الشاملة

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

