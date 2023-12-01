عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حفيد طه حسين: عشنا قلقا كبيرا بسبب مقترح إزالة قبر جدي.. وعلى هيئة الكتاب إتاحة أعماله في كافة المحافظات|حوار

صدى البلد

«جنازة مهيبة لم أتوقعها» هذا هو المشهد الذي يصفه المهندس حسن الزيات، حفيد عميد الأدب العربي طه حسين، إذ يحكي عن ذكرياته مع جده ومراحل طفولته وشبابه حتى تاريخ وفاته. 

 مرّ منذ أيام قليلة الذكرى الخمسون على وفاة طه حسين؛ لذلك أردنا الحديث مع حفيده ليتحدث معنا عن مواقفه التاريخية خصوصًا خلال فترة الحرب وتعامله مع العدوان الثلاثي وعن منزله وسنوات كفاحه الأدبي من خلال هذا الحوار، الذي نكشف من خلاله جوانب متنوعة من حياة طه حسين.

حفيد طه حسين المهندس حسن الزيات

في البداية حدثنا عن ذكرياتك مع جدك طه حسين.. كيف كانت؟

كان والدي عضوًا في السلك السياسي، مما جعلنا نسافر بشكل متكرر. لكن في الفترات التي كنا متواجدين فيها داخل مصر، كنت أرى جدي كثيرًا، وأحيانًا كان يقضي إجازته في إيطاليا ونلتقي به هناك أثناء سفرنا مع والدي، عرفت جدي منذ صغري، ولكنني لم أكن أعرف الكثير عنه أو قيمته إلا بعد أن بلغت سن العاشرة من العمر، قبل ذلك، كان «جدي» كنت أتعامل معه كجد  لكنني لم أكن أعرف قيمته كمفكر.

أتذكر حين كنا نزوره، كان ذلك بالنسبة إلينا عبارة عن نزهة ممتعة، إذ كان يستقبلنا بترحيب كبير، كنا نجلس على حجره ونبحث في جيوبه عن الشوكولاتة المصنوعة على شكل عملات معدنية، وكان يروي لنا العديد من القصص والحكايات. وعندما كنا في إجازتنا داخل مصر، كنا نراه بأكبر قدر ممكن، وقضاء يوم الجمعة معه كان أمرًا معتادًا، لم يكن من الضروري أن يكون جدي متفرغًا في ذلك اليوم، فكان يجد الوقت لقضائه معنا بغض النظر عن انشغاله.

 

إذن كان حكاء أيضًا؟

 

بالتأكيد.. كان لدينا تجربة فريدة معه فقد كنا محاطين بحبه ولطفه بنسبة كبيرة، لم يكن يغضب منا أو يرفض أي طلب لنا، وكنا نشعر بأنه سعيد بوجودنا بالقرب منه، فكان يروي لنا القصص التي كان يحبها، ولكل واحد منا كان لديه مواضيعه الخاصة به، لذا فقد كان يحكي لي قصص «الشاطر حسن» والتي ترتبط بإسمي، وكان يتعامل بلطف مع زوجته، وكان هادئًا دائمًا وصوته منخفضًا عند التعامل مع أي إنسان. لكن أرى أن وجودنا كان استثنائيًا بالنسبة لجدي حيث كان يفرغ وقته لنا كما ذكرت منذ قليل رغم إدراكنا أننا كنا نعطله عن عمله دون أن ندري.

أتذكر أيضًا أن جدي كان يبدأ يومه على مكتبه ويستمع إلى الكتب ويملأ صفحاته بما يكتبه، وبعد وجبة الغداء، كان ينتقل إلى غرفته للاستماع إلى القرآن الكريم لمدة ساعة وكانت هذه اللحظات الهادئة المميزة هي ما تعكس سبب تفانيه وتفرغه لنا.

طه حسين والرئيس الراحل جمال عبد الناصر

رغم أن طه حسين درس في فرنسا لكن كان له مواقف صارمة تجاه فرنسا وحكومتها.. هل تتذكر أبرز وهل كانت زوجته تتفق معه في وجهات نظره هذه؟

 

أتذكر تهديده للحكومة الفرنسية بوقف أعمالها الثقافية في مصر إلا إذا وافقت على إنشاء مراكز ثقافية مصرية في البلدان التي كانت تحت حكم الاحتلال الفرنسي، وعندما تراجعوا ولم يقتنعوا، قرر طه حسين إعادة البعثة الأثرية إلى فرنسا وتسليم الموقع إلى علماء الآثار من  المصريين. كما كان لديه تجربة أخرى خلال العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956، حيث شعر بخيبة أمل كبيرة، وقرر وقتها إعادة القلادة التي منحتها له الحكومة الفرنسية، ولم تحدث أي مشكلة بينه وبين زوجته تجاه هذه المواقف. 
 

افتتاح معرضى اللقطة الواحدة وشباب "الفنون الجميلة" بجاليرى ضى.. السبت

افتتاح معرض استيعادى للفنان الراحل "جميل شفيق" بقاعة أفق.. الاثنين

وزيرة الثقافة تكرم الفائزين بمسابقة "فلسطين فى عيون أطفال مصر"

تعرف على محاولات حفر قناة السويس.. تفاصيل تاريخية مدهشة

انطلاق المؤتمر الثلاثين لاتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بيوم الأرض الفلسطينى..اليوم

"السينما والجندية المصرية" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

مجلس الآثاريين العرب يخصص منح الماجستير والدكتوراه لطلبة قطاع غزة

الباحث سي إس لويس .. لماذا لم يحضر أحد جنازته؟

أثرى اللغة العربية .. ذكرى الأديب حسين نصار محطات من حياته

كيف تعامل طه حسين مع فترة العدوان الثلاثي على مصر؟

 

كان العميد يتابع تطورات الحرب بشكل يومي، ودائمًا كان مهتمًا بمعرفة عدد المتعلمين في القوات المسلحة، خاصة والدي الذي كان وزيرًا للخارجية في ذلك الوقت، إذ آمن أن الجيش يكتسب قوته من خلال تعليم جنوده وكذلك مستوى تأهيلهم، فبالنسبة له كان التعليم هو العنصر الأساسي الذي يجعل الجيش قويًا، وشعاره كان "التعليم كالماء والهواء"، أي أنه ضروري مثل الماء النقي والهواء النقي.

طه حسين

كانت جنازة طه حسين مهيبة.. كيف عايشت هذا اليوم؟ 

 

كان مشهد الجنازة مهيبًا للغاية، فعندما علمت بوفاة جدي ذهبت إلى منزله وجلست برفقة جدتي حتى وقت الدفن، وعندما خرجت الجنازة من جامعة القاهرة، توقعت أن تكون الأمور رسمية وبحضور محدود، ولكني فوجئت بحضور الآلاف من الأساتذة والطلاب والناس عمومًا، لكن بكل تأكيد تأثرت جدًا برحيل جدي. 

 

تناول الإعلام والصحافة المصرية منذ فترة مقترح إزالة قبر طه حسين كيف تفاعلت الأسرة مع الأمر؟

 

عشنا جميعًا حالة قلق كبيرة عندما لاحظنا علامة "X" تظهر على قبر جدي، وقد علمنا وقتها أن هذه العلامة تعني أن المقبرة ستزال، بعد بضعة أيام. وقد لاحظنا أن كلمة «إزالة» تمت إضافتها إلى العلامة الموجودة بالفعل، وعندما سألنا حول ذلك، علمنا أن هناك خطة لإزالة المقبرة وطلبوا منا التجهيز لنقل رفات جدي، لكننا فوجئنا وقتها بتلقي اتصال من أحد المسئولين، وعندما ذهبنا لمقابلته، أخبرنا وقتها أنه لا توجد نية لإزالة المقبرة، وأن المشروع مجرد كوبري سيمر فوق المقبرة، وقد أظهر لنا الرسم الهندسي للمشروع، أنه سيتم سيتم تجديد المنطقة وتحسين واجهة المقبرة، بعد الانتهاء من المشروع ثم تجديد واجهة المقبرة ورفع كفاءة المنطقة.

افتتاح معرضى اللقطة الواحدة وشباب "الفنون الجميلة" بجاليرى ضى.. السبت

افتتاح معرض استيعادى للفنان الراحل "جميل شفيق" بقاعة أفق.. الاثنين

وزيرة الثقافة تكرم الفائزين بمسابقة "فلسطين فى عيون أطفال مصر"

تعرف على محاولات حفر قناة السويس.. تفاصيل تاريخية مدهشة

انطلاق المؤتمر الثلاثين لاتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بيوم الأرض الفلسطينى..اليوم

"السينما والجندية المصرية" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

مجلس الآثاريين العرب يخصص منح الماجستير والدكتوراه لطلبة قطاع غزة

الباحث سي إس لويس .. لماذا لم يحضر أحد جنازته؟

أثرى اللغة العربية .. ذكرى الأديب حسين نصار محطات من حياته

طه حسين

هيئة الكتاب أطلقت مؤخرًا مشروع «استعادة طه حسين» وأصدرت 17 عنوانًا ما رأيك في المشروع؟

 

بالتأكيد هذه المشاريع ستفيد الثقافة بشكل عام لكن نحن أمام تجربة حدثت خلال معرض الكتاب في العام الماضي، إذ قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإصدار 22 كتابًا. وقد طرح تساؤل في ذلك الوقت حول مدى توفرهذه الإصدارات في المحافظات، ولكن لم يتم الحصول على رد حول ما إذا كانت هناك خطة واضحة لتوزيع هذه الكتب في جميع المحافظات أم هي فقط ستتاح في معارض الكتب، وهذا السؤال هو ما يجب أن نوجهه لهيئة الكتاب. 

ومن ناحية أخرى، قامت الدار المصرية اللبنانية بإصدار تسعة مجلدات لأعمال طه حسين، ومن المقرر أن يتم استئناف نشر المزيد من أعماله في شهر يناير. بالإضافة إلى ذلك، قدمت دار الكتب فكرة بعنوان «تراث طه حسين»، حيث تم جمع مقالاته الصحفية في ستة مجلدات. فهذه الفكرة كانت قائمة منذ عشرين عامًا، ويتم حاليًا إعادة النظر فيها وفي مناسبة الذكرى الأربعين لوفاة طه حسين، تم منح حقوق النشر لمؤسسة هنداوي.

 

هل تعتقد أن طه حسين قد نال التقدير الذي يستحقه من جانب العرب والمصريين؟

 

حاز طه حسين على التقدير الذي يستحقه وأكثر من ذلك من قبل جزء كبير من المصريين والعرب، ولكنه أيضًا تعرض للكراهية والحقد من جزء آخر. وقد نال احترام المصريين بسبب جهوده في النضال من أجل حرية التعليم واستقلالية مصر وحرية المصريين، وهذا الأمر كان يرى أنه لن يتحقق إلا من خلال التعليم والثقافة. فنحن بحاجة إلى إعادة نشر أعمال طه حسين كاملةً، بما في ذلك مقالاته الصحفية، لأننا لا نملك أرشيفًا كاملًا خاصًا بطه حسين؛ لذلك يجب أن تكون هذه الأعمال متاحة لكل المصريين، بالإضافة إلى نشرها عبر الإنترنت.

طه حسين حفيد طه حسين حسن الزيات عميد الأدب العربي نوبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

بيان عاجل من وزير شئون الديوان بشأن صحة أمير الكويت

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

موضوعات متعلقة

افتتاح معرضى اللقطة الواحدة وشباب "الفنون الجميلة" بجاليرى ضى.. السبت

افتتاح معرض استيعادى للفنان الراحل "جميل شفيق" بقاعة أفق.. الاثنين

وزيرة الثقافة تكرم الفائزين بمسابقة "فلسطين فى عيون أطفال مصر"

تعرف على محاولات حفر قناة السويس.. تفاصيل تاريخية مدهشة

انطلاق المؤتمر الثلاثين لاتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بيوم الأرض الفلسطينى..اليوم

"السينما والجندية المصرية" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

مجلس الآثاريين العرب يخصص منح الماجستير والدكتوراه لطلبة قطاع غزة

ترشيحاتنا

رفع اسم زياد العليمي من قوائم الإرهاب .. ومنع التحفظ على أمواله

المصريون في الولايات المتحدة يتوافدون إلى السفارة بواشنطن للتصويت بانتخابات الرئاسة |صور

ولي العهد السعودي يؤدي صلاة الجنازة على الأمير ممدوح بن عبد العزيز

هدنة جديدة.. بيان أمريكي بشأن العمل مع مصر وإسرائيل وقطر لوقف العنف بغزة

إجراء أمريكي ضد المستوطنين المتورطين في شن هجمات على الفلسطينيين بالضفة الغربية

حفيد طه حسين: عشنا قلقا كبيرا بسبب مقترح إزالة قبر جدي.. وعلى هيئة الكتاب إتاحة أعماله في كافة المحافظات|حوار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل دجاج رول بالأرز البني | بمذاق لا يقاوم

طبيب سعودي يحذر من أحد أنواع الزبادي وخطورته على القلب والشرايين

نشرة المرأة والصحة.. نجوم أثاروا الجدل بافتتاح مهرجان البحر الأحمر وفستان شيرين عبد الوهاب يسبب ضجة

في عيد ميلادها الـ 50.. ملابس أثارت الجدل لـ رانيا يوسف.. شاهد

فيديو

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

بأسلوب خاص| الأسرى يودعون حماس أثناء تسليمهم للاحتلال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ