السيطرة على حريق في منزل بالشرقية

شهدت قرية سعود التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية اندلاع حريق هائل بمنزل تاجر سيارات .

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق هائل اندلع بمنزل تاجر سيارات بقرية سعود التابعة لمدينة الحسينية .

وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن الحريق اندلع في منزل تاجر سيارات يدعي حسن ص وان الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي تسبب فى نشوبه، ما أدى إلى اتلاف بعض المحتويات بالمنزل دون التسبب فى وقوع خسائر بشرية.



على الفور توجه رجال الحماية المدنية الى موقع الحريق وبمساعدة الأهالي تمكنوا من اخماده دون وقوع خسائر بشرية، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.