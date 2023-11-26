عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة عبرية: عقبات إطلاق الدفعة الثالثة من الأسرى قد تكون «أكثر إشكالية»

أرشيفية
أرشيفية

قال مسؤولون إسرائيليون، اليوم الأحد، إن العقبات التي تحول دون إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين اليوم قد تكون أكبر وأكثر إشكالية من التي سبقتها، وفقا لما أفادت به القناة السابعة الإسرائيلية.

وبحسب القناة الإسرائيلية فإن أزمة الأمس سببها الفجوة بين ما وافقت عليه إسرائيل وما فهمت حماس أنها ستقبله، خاصة فيما يتعلق بعدد شاحنات المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

وقالت القناة الإسرائيلية إن أزمة الأمس كان سببها انفصال عائلتين إسرائيلتين، وأعلنت حركة حماس بأنها لم تتمكن من العثور على والدة إحدى المحررتين وشقيق الأخرى.

وأوضحت القناة أنه حماس عرضت إطلاق سراح نساء أخريات بدلًا من ذلك، لكن إسرائيل اختارت إطلاق سراح الأسيرتين.

وقالت حركة "حماس" في بيان: "استجابت حركة المقاومة الإسلامية حماس للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق".

وفي وقت سابق أمس، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين، حتى تلتزم إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.

وقالت "القسام" عبر حسابها في "تلجرام": "تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، وعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".

مسؤولون إسرائيليون إطلاق سراح الدفعة الثالثة الاسري الاسرائيليين إسرائيل حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

الكسب غير المشروع يحيل مالك صيدليات ألفا ورشدي للجنايات

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

عرض سعودي لـ أحمد فتوح.. الزمالك يوافق وشروط تعجيزية من اللاعب

محدش يعمل كدة لجمهور الأهلي.. إشارة مهينة تضع صلاح محسن في ورطة

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

محامي كهربا يتغزل في نجم الأهلي: ده المليونير

ترشيحاتنا

إعلام إسرائيلي: الفصائل الفلسطينية تحتجز أكثر من 200 شخص

إسرائيليون يمنعون فلسطينيين من حصاد الزيتون.. ومحاولات جديدة لاقتحام الأقصى

عار عليك.. وزير خارجية الاحتلال يوبخ نظيره الايرلندي بسبب رهينة لدى حماس

مصرع فتاة إيطالية على يد حبيبها.. ورد قوي من نساء البلاد

حقنة دون إجراء اختبار.. النيابة تكشف سبب وفاة فتاة التبين

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 7 آلاف فلسطيني تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. أروى تشارك جمهورها صورا من الحرم المكي

ورقة غنائية لمغني روك إيطالي راحل تعرض للبيع في مزاد بسعر خيالي

إطلالة غريبة.. نانسي عجرم تثير الجدل بظهورها| شاهد

خلال 48 ساعة| حل أزمة السجائر يبدأ من هنا.. وهذه قائمة الأسعار الجديدة

فيديو

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ