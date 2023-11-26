شاهد| مواصفات تيسلا سايبرتراك قبل إطلاقها رسيماً

ظهرة سيارة تيسلا سايبرتراك" Tesla Cybertruck" الكهربائية لأول مرة منذ 4 سنوات خلال تقديمها لأول مرة، وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم إنتاج سيارة تيسلا سايبرتراك رسيماً أمام الجمهور لشرائها .

تيسلا سايبرتراك" Tesla Cybertruck" البيك أب الكهربائية الجديدة

تيسلا سايبرتراك تنتمي لفئة السيارات البيك أب، وظهرة خلال هه الفترة مجموعة صور تكشف ملامح سايبرتراك الخارجية، وتكنولوجياتها المتواجدة بالمقصورة الداخلية .

تيسلا سايبرتراك" Tesla Cybertruck" البيك أب الكهربائية الجديدة

- مواصفات تيسلا سايبرتراك :

تيسلا سايبرتراك" Tesla Cybertruck" البيك أب الكهربائية الجديدة

زودت سيارة تيسلا سايبرتراك بـ لوحة عدادات ذات زخرفة بيضاء، وشاشة التي تعمل باللمس "UI"، وعجلة قيادة مربعة، وكونسول وسطي ضخم، ومقاعد رياضية، وسقف زجاجي.

تيسلا سايبرتراك" Tesla Cybertruck" البيك أب الكهربائية الجديدة

بالاضافة الي ان سيارة تيسلا سايبرتراك تحتوي علي أزرار للتحكم بـ غطاء الصندوق ، وإعدادات نظام التعليق، ونظام ضبط التوجيه والمرايات، ومصابيح أمامية، وقفل للأطفال، وقفل للنوافذ .

تيسلا سايبرتراك" Tesla Cybertruck" البيك أب الكهربائية الجديدة

وزودت سايبرتراك البيك أب الكهربائية بنظام للحراسة، ووضع جديد لـ غسيل السيارة ، وبها مقاعد أمامية تمتلك دعامات جانبية سخية ومواد مثقوبة للتهوية والتدفئة، وتحتوي تيسلا سايبرتراك علي غطاء للمرآة الجانبية المثلثة، ومساحات زجاج أمامية ضخمة .