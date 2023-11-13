سيارة Luxeed S7 تتفوق على تسلا طراز S | تفاصيل

أعلنت شركة هواوي عن سياراتها الكهربائية الجديدة ، والتي اطلق عليها اسم Luxeed S7، وتم إنتاج Luxeed S7 الكهربائية بهدف منافسة سيارة تسلا طراز S ، ويمكن لسيارة هواوي الجديدة أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 400 كم/ساعة بعد مدة شحن تصل لـ 15 دقيقة فقط .

سيارة Luxeed S7 تتفوق علي تسلا طراز S

تنتمي سيارة هواوي Luxeed S7 لفئة السيارات السيدان وتم إنتاج هذه السيارة بالتعاون مع شركة شيري المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات .

سيارة Luxeed S7 تتفوق علي تسلا طراز S

ستبدأ شركة هواوي في بيع السيارة بشكل منتظم منذ يوم 28 نوفمبر القادم ، تعتمد سيارة هواوي S7 علي منصة شحن سريع تصل قدرتها الي 800 فولت التي تستخدما تسلا أيضا .

سيارة هواوي Luxeed S7 مجهزة ببطارية قوية عالية الجهد، ويمكنها بفضل بطاريتها المتطورة أن تقوم بقطع مسافة اطول من سيارة تسلا موديل S بمقدار 347 كم/ساعة .

سيارة Luxeed S7 تتفوق علي تسلا طراز S

حيث اضطرت شركة تسلا إلى خفض الأسعار في الصين مؤخراً استجابةً للمنافسة المتزايدة في أكبر سوق للسيارات في العالم.

سيارة هواوي Luxeed S7 يصل سعرها الي 258 ألف يوان، أي ما يعادل 35.400 ألف دولار أمريكي .