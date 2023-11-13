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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفرق بين بيجو 3008 وكيا سبورتاج 2024 بالأوفر برايس

الفرق بين بيجو 3008
الفرق بين بيجو 3008 و كيا سبورتاج 2024 بالأوفر برايس

يحتوي سوق السيارات المصري علي عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين من موديل 2024 ، وتتواجد هذه الإصدارات بمختلف فئاتها الجديدة، ولكن بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة اصبح الاختيار من بين هذه السيارات امر صعب بسبب فروقات الأسعار .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري الفرق بين بيجو 3008 و كيا سبورتاج موديل 2024 بالأوفر برايس :


- وسائل الأمان بـ بيجو 3008 موديل 2024 :

أسعار بيجو 3008 موديل 2024 الجديدة


تحتوي سيارة بيجو 3008 موديل 2024 علي عدد كبير من وسائل السلامة والأمان منها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكترونى، وESP، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- محرك بيجو 3008 موديل 2024 :

تحصل سيارة بيجو 3008 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 53 لتر ، وتنتج قوة 165 حصان، وتصل سرعة بيجو 3008 القصوى الي 206 كم/ساعة .

- أسعار بيجو 3008 موديل 2024 الجديدة :

أسعار بيجو 3008 موديل 2024 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 629 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 759 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 929 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 939 ألف جنيه .

- وسائل السلامة بـ كيا سبورتاج موديل 2024 :

كيا سبورتاج موديل 2024

زودت سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية، و نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وESP، ونظام الثبات الإلكترونى .

- سعه محرك كيا سبورتاج موديل 2024 :

عزم دوران سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 يصل الي 265 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 54 لتر ، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 180 حصان.

- أسعار كيا سبورتاج موديل 2024 الجديدة :

كيا سبورتاج موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر مليون و 519 ألف جنيه، والفئة الثانية تباع بسعر مليون و 639 ألف جنيه، والفئة الثالثة تباع بسعر مليون و 789 ألف جنيه، والفئة الرابعة تباع بسعر مليون و 919 ألف جنيه، والفئة الخامسة تباع بسعر مليون و 969 ألف جنيه، والفئة السادسة تابع بسعر مليون و 999 ألف جنيه .

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