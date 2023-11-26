مشيرة خطاب: احتفاليتنا اليوم خاصة لعودة المجلس القومي للطفولة لوضعيته الدستورية

قالت السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان إن احتفاليتنا اليوم خاصة لعودة المجلس القومي للطفولة لوضعيته الدستورية.



وأضافت خلال احتفالية عيد الطفولة أن احترام حقوق الطفل في قلب حقوق الإنسان ولفتت أن التعاون مع وزارة الشباب مكنها من الاستماع لحديث الأطفال واليوم هناك 7500 طالب وطالبة يعلموا أكثر عن حقوق الإنسان.

ووجهت تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد المجلس القومي لحقوق الإنسان لوضعيته فى الدستور والدول التي تتقدم هي التي تحترم بحقوق الإنسان.

وتابعت شعرت بفخر من عطاء الشعب المصري للشعب الفلسطينى الذي يتعرض لاعتداء سافر وانتهاك كبير لحقوق الإنسان وبرزت فى السطح ازدواجية فى التعامل مع حقوق الإنسان.

وقالت التهجير القسري جريمة في حق الإنسانية والرئيس لفت الانتباه لذلك والدور المصري دولة السلام الني تدعو للسلام.



وقد نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ قليل فعالية فى إطار الاحتفال بعيد الطفولة والذى يوافق 20 نوفمبر من كل عام، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنظمة يونيسف مصر، تحت شعار "حلمنا حقنا ... صوت الطفل".

حضر الاحتفالية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور عمرو حسن ، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وأعضاء مجلس النواب ولفيف من قيادات المجلس القومي للطفولة ونخبة من الإعلاميين والسياسيين .