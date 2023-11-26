"صوتك مستقبلك".. ندوة بكلية طب أسنان الفيوم لتوعية الطلاب بالمشاركة في الانتخابات

شهدت الدكتورة لمياء إبراهيم عميد كلية طب الأسنان، اليوم الأحد، فعاليات ندوة (صوتك مستقبلك) التي نظمتها إدراة رعاية الشباب بالكلية بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، وأقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحاضر خلال الندوة الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد عبد الرحمن منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة.

وحضر الندوة الدكتور مها القرشي القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور الشيماء أحمد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والطلاب بالكلية.

حثت د لمياء إبراهيم الطلاب على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، واختيار من يمثلهم لتحقيق قيم المواطنة من خلال المشاركة الإيجابية في صنع القرار، موضحةً أن تلك المشاركة تعد توجهًا معرفيًا وسلوكيًا لإيجاد دوافع حقيقية للمشاركة لخلق نوع من التنوع.

من جانبها دعت د مها القرشي طلاب الكلية إلى أهمية المشاركة في الحياة السياسية، وضرورة الادلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل حتى يقوموا بدورهم الوطني تجاه بلدهم.

كما أكدت على أهمية المشاركة الفعالة في العملية التعليمية بالكلية عن طريق إبداء آرائهم واقتراحتهم في كافة أنشطة الكلية.

بدوره أشار الدكتور وائل طوبار إلى أن الجامعة تحرص على ترك مساحة كبيرة من الحرية للطلاب في استقبال آرائهم ومقترحاتهم في جميع قطاعات الجامعة، مؤكدًا أن ٦٠ ٪ من سكان مصر تنحصر في الشريحة العمرية من ١٥ عام حتى ٣٠ عام وهي الفئة التي تتضمن طلاب الجامعات، لذلك يجب علينا نشر الوعي السياسي بين طلاب الجامعة وتوعيتهم بدورهم المحوري في المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

وأكد د. محمد عبد الرحمن أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة والإدلاء بالصوت الانتخابي يعد من الأمور التي تحقق المناخ الديمقراطي في مصر وتؤكد على حقوق المواطن في المشاركة في الحياة السياسية في بلده.

و أوضح أن إبطال الصوت الانتخابي والمشاركة السلبية تسهم بشكل فعال في اختيار المرشح الخاطئ الذي يؤثر بالسلب على حياة المواطن.

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