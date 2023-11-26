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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مصير مؤلم لصائد ثعابين على يد أخطر الزواحف بأستراليا .. ماذا فعل؟

مصير مؤلم لصائد ثعابين
مصير مؤلم لصائد ثعابين على يد أخطر الزواحف بأستراليا

تعرض صائد ثعابين في الخمسينات من عمره لمصير مؤلم على يد ثعبان بني لدغه على طرف إصبعه بين تضاريس شمال غرب فيكتوريا، أستراليا.

بعد اللدغة، توجه صائد الثعابين، ميلدورا ستيفن مورو إلى المستشفى مكافًحا الآن وضعه الصحي الصعب من ارتفاع درجات الحرارة وغير ذلك.

وقال صائد الثعابين في تعليقه على ما حدث معه بعد مدة قصيرة: ""بعد ساعة ونصف من السم في جسمي، كان دمي ضعيفا جدًا، وانخفض ضغط دمي بشكل كبير، وتعرقت وشعرت بالارتباك".

لدغة الثعبان 

ولفت إلى إنه الأطباء أعطوه مضاد للسم على الفور بمجرد وصوله إلى المستشفي. 

وقال البروفيسور كين وينكل، كلية السكان والصحة العالمية بجامعة ملبورن والمدير السابق لوحدة أبحاث السموم الأسترالية، إن مواجهة مورو للخطر أظهرت التهديدات الخطيرة التي يشكلها سم الثعبان.

ونبه أن هناك تأثيرات محتملة طويلة المدى أيضًا، لافتًا: “يمكن لصيادي الثعابين أيضًا أن يصابوا بحساسية السم إذا تعرضوا بشكل متكرر للثعبان … ويمكن أن يصابوا برد فعل تحسسي مثل بعض الأشخاص الذين يضطرون إلى التعرض للدغات النحل”.

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صائد الثعابين، ميلدورا ستيفن مورو 

 

ثعبان فيكتوريا استراليا صائد الثعابين

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