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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهد معظم أفراد عائلتها.. ماذا قالت؟

رسالة مؤثرة من طفلة
رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهد معظم أفراد عائلتها

بين قوة ويقين لا يتزعزع وشعور بالألم لا يفارقهم، يعيش أطفال غزة أيام استثنائية هدأت الهدنة من شدتها عليهم خلال اليومين الماضيين. 

 

ظهر في مقطع فيديو مؤلم طفلة فلسطينية جعلها القدر أن تقوم بأدور والديها بعد استشهادهما وعدد من أفراد عائلتهما.

 

قالت الطفلة في مقطع الفيديو: "الحمد لله رب العالمين، فرحت إنه أختي نجت بسلام، ورب يعيني أربي اخواتي واضلني معهم، حسبي الله، احنا لا أذينا ولا عملنا شيء، لكن الحمد لله رب العالمين وقدر الله وما شاء فعل، وإن شاء الله ربنا يعني وأكون أخت وأم لأخواتي الباقين وافرح بيهم إن شاء الله". 

 

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 
 

غزة اليوم

قال أحمد جبريل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، إن كل ما يدخل إلى قطاع غزة من مساعدات يساعد على تخفيف الوضع في القطاع.

 

وأضاف أحمد جبريل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "المساعدات الإنسانية دخلت إلى القطاع بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق"، موضحا "تم اليوم دخول الشاحنات المصرية إلى منطقة شمال غزة، وهذه المنطقة بحاجة إلى مزيد من المساعدات".

 
ولفت: “تم اليوم دخول 100 شاحنة إلى منطقة شمال قطاع غزة، وهذا يخفف على الهلال الأحمر الفلسطيني أن يتم إدخال الشاحنات بشكل مباشر إلى هذه المنطقة”.
وتابع  أحمد جبريل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني،: "منطقة شمال قطاع غزة تحتاج إلى مزيد من المساعدات للعودة للحياة مرة أخرى، ونتمنى أن يكون هناك تمديد للهدنة من أجل استمرار تدفق المساعدات، وانتفال المصابين إلى المستشفيات المصرية".
 

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