كشفت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأوضحت القناة أن هناك دخول دفعة جديدة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح.



وأشارت القناة: تدفق العائلات العالقة في مصر للجانب الفلسطيني من المعبر.