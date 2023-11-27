كشفت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وأوضحت القناة أن هناك دخول دفعة جديدة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح.
وأشارت القناة: تدفق العائلات العالقة في مصر للجانب الفلسطيني من المعبر.
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كشفت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وأوضحت القناة أن هناك دخول دفعة جديدة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح.
وأشارت القناة: تدفق العائلات العالقة في مصر للجانب الفلسطيني من المعبر.
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