روسيا ترفض تقسيم غزة أو فرض رقابة دولية على القطاع

قال السفير الروسي لدى إسرائيل، اليوم الاثنين، إن موسكو تعتبر فرض رقابة دولية على قطاع غزة أو تقسيمه أمرا مرفوضا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، استدعاء سفير روسيا لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، بعد زيارة قام بها وفد من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إلى موسكو.

وقالت نائبة مدير قسم أوراسيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، سيمونا هالبرين، خلال المحادثة مع السفير الروسي، إن “إسرائيل تنظر بشدة إلى عدم وجود إدانة واضحة وصريحة من قبل موسكو لحركة حماس”.

وفي وقت سابق، قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، حسام بدران، إن روسيا قادرة على لعب دور مهم في إنهاء الحرب في قطاع غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع.

وقال بدران، لوكالة الأنباء الروسية الحكومية، إن “حماس تقدر دور روسيا على المستوى الدولي، وخاصة استخدامها لحق النقض ردا على موقف أمريكا، التي تدعم الاحتلال إلى ما لا نهاية”.