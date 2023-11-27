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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاولة انقلاب في إسرائيل.. نتنياهو يعقد اجتماعات طارئة لإجراء انتخابات عاجلة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، العبرية، صباح اليوم الإثنين، عن مصدر في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، قوله : إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يشعر بقلق شديد من محاولة للانقلاب عليه داخل الحزب ويسعى لإجراء انتخابات في إسرائيل بعد انتهاء الحرب في غزة مباشرة.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو قام في الأيام الأخيرة، بتحرير جدول أعماله المزدحم لعقد اجتماعات طارئة ومباشرة مع أعضاء الكنيست في الليكود.

وأضافت الصحيفة أن الهدف من تلك الاجتماعات هو تثبيت موقعه داخل الليكود والشعور بالأجواء داخل الحزب على خلفية الحرب ومطالبته بتحمل مسؤولية كارثة هجوم 7 أكتوبر.

وأوضحت الصحيفة أنه في الأيام الأخيرة دار نقاش سري في الليكود حول "اليوم التالي".

وقال مسؤول كبير في الليكود أن الحزب درس إمكانية استبدال نتنياهو في تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، من خلال مرشح آخر، بحسب الصحيفة.

وأضاف المسؤول أن أحد الأسماء المرشحة هو رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن عضو الكنيست يولي إدلشتين، الذي سيتم تعيينه في منصب رئيس الوزراء بشكل مؤقت حتى يتم اختيار رئيس جديد لليكود في الانتخابات التمهيدية.

وقال مصدر في الليكود اطلع على التفاصيل، إن نتنياهو التقى يوم الجمعة الماضية مع العديد من أعضاء الكنيست بشكل فردي.

وأكد المصدر أن نتنياهو يخشى النقاش حول استبداله ويريد التأكد من عدم انضمام أحد إلى الانقلاب ضده .

وتابع "إنه يريد أن يستشعر نبض الليكود. فهو يوجه رسالتين مركزيتين، تشبهان حملته الانتخابية المقبلة: فهو يتعهد بمواصلة القتال حتى النهاية، والثانية أنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية".

وبحسب المصدر، "كان هناك شعور بأنه كان يستهدف الانتخابات مباشرة بعد الحرب".

وردا على سؤال عما إذا كان نتنياهو يفكر أو ينوي إنهاء منصبه بعد الحرب، أجاب أحد أعضاء الكنيست الذين التقوا به: "هذا في الواقع ليس على جدول أعماله".

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